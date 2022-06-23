Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te heyelan: 5 ev boşaltıldı
Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle 5 ev tahliye edildi.
Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta sağanağın ardından heyelan meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Dağ Sokak'ta iki, aynı mahalledeki Sorgun Sokak'ta ise üç olmak üzere 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi.
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