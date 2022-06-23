Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Dağ Sokak'ta iki, aynı mahalledeki Sorgun Sokak'ta ise üç olmak üzere 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi.