Elverişsiz hava koşullarının Türkiye'nin farklı kentlerinde etkili olması sebebiyle bazı tarifeli uçak seferleri iptal edildi.

Seferlerde uygulanan iptal ve gecikmeler nedeniyle hava yolu şirketleri yolcularına havalimanlarına gelmeden uçuşlarını kontrol etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak bazı tarifeli seferler, varış meydanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

THY, bu kapsamda Atatürk Havalimanı'ndan iç hatlarda Erzurum, Ordu-Giresun, Gaziantep, Sinop, Diyarbakır, İzmir, Antalya Gazipaşa, dış hatlarda da Selanik ve Kosice'ye karşılıklı sefer yapamayacak.

Havayolu şirketlerinden yolculara uyarı

Başta THY olmak üzere havayolu şirketleri, İstanbul'daki hava koşulları ile ilgili yolcularını uyardı.

Başta THY olmak üzere havayolu şirketleri, İstanbul'daki hava koşulları ile ilgili yolcularını uyardı. THY'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımızdan uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Samsun, Gaziantep ve Ercan Havalimanı'na (KKTC) yapacağı tarifeli seferleri karşılıklı iptal etti.

Kaynak: AA, DHA