Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Münbiç ve Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon için hazır. Münbiç'e 8 kilometre mesafede bulunan 5 bin nüfuslu Dohar köyü, operasyon için kritik noktalardan. Köyün yarısı, terör örgütünün işgali altında.

ÖSO ile Münbiç kırsalındaki terör örgütü YPG/PKK arasında artık metreler var. Zaman zaman terör örgütü YPG mensupları taciz atışı yapıyor. Silah sesleri, köyün her noktasında yankılanıyor.

Köyün yarısında kontrolü sağlayan Özgür Suriye Ordusu mensupları operasyonun başlaması için sabırsızlanıyor.

Terör örgütünün insanları canlı kalkan olarak kullandığını belirten ÖSO mensupları, Münbiç’ten teröristleri temizlemek için Türkiye’den emir beklediklerini söylüyor.

Terör örgütü mensuplarının elinde ağır makineli silahlar bulunuyor. Örgüt, silahları köyün hakim noktalarına kurdukları siperlerde gizliyor.

Haber: Hüseyin Günay

Kamera: Hayrettin Kavi