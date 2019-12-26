Türkiye
Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı26 Aralık 2019 Perşembe 18:29 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 18:33
Bitlis'in Hizan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'teki Tatvan Hizan kara yolunun Panor Dağı bölgesinde sürücüler, etkili olan olumsuz hava koşulları ve sisten dolayı ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı araçların kara saplandığı yolda mahsur kalan vatandaşlar durumu karayolları ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, araçları bulundukları yerden çıkararak, yolu açtı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından sürücüler, ilerlemeye başladı.
Kaynak: AA
Etiketler: kara yolu kar ve tipi yolda kalan vatandaşlar Panor Dağı