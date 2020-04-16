Haber Giriş: Kaynak: AA
Kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı yol açıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'da kışın kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı Doyum mezrasının yolu çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı mezra yolunu uzun süren uğraşlar sonucu açtı.
Karla mücadele ekipleri, kışın kar ve tipi nedeniyle kapanan ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Yukarıdallı Mahallesi'ne bağlı Doyum mezrasının yolunda çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yapamadı.
Çığ tehlikesinin geçmesiyle bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolda güçlükle ilerleyebildi.
Zorlu şartlara rağmen çalışmaya devam eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu açmayı başardı.
Etiketler: Van Kış Kar yağışıSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:36
Sıradaki Haber
Bitlis'te PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz