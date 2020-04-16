Haber Giriş: Kaynak: DHA
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.
Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken seferler çift yönlü durdu. Kaza ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2020
İstanbul Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/pClD6Bchk0 pic.twitter.com/ELbgjNLbhu
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:40
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