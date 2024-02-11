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Türkiye
DHA 11.02.2024 09:54

Kapıları arızalı otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı

Erzurum'da arıza nedeniyle kapıları açılmayan otomobilde mahsur kalan 1,5 yaşındaki Göktuğ Barutçu, itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı.

Kapıları arızalı otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
[Fotograf: DHA]

Gökhan Barutçu, eczaneye gitmek için otomobilini park etti. Barutçu, anahtarı kontakta bırakıp, yan koltuktaki oğlu Göktuğ'u almak için araçtan indi.

Bu sırada otomobilin kapıları kilitlendi; Göktuğ, araçta mahsur kaldı. Barutçu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, aracın arka kapı camını kırarak Göktuğ'u kurtardı.

Kapıları arızalı otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı

Oğluna sarılan Gökhan Barutçu, "Sağlık ocağında yazdırdığım ilacı, eczaneden almak için geldim. Anahtarı aracın üzerinde bıraktım. Kapının kilidinde de arıza vardı. Kapıyı kapatıp, çocuğu almak için yana gittiğimde kapı, otomatik kilitlendi. Çocuk da içeride kaldı" dedi.

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Erzurum İtfaiye
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