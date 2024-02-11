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Türkiye
İHA 11.02.2024 09:40

Hakkari'de 5 metrelik kar: İş makinesi kayboldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 5 metreyi aştı. Karla mücadele ekiplerinin açtığı yollar tünelleri andırırken, iş makinesinin adeta kaybolması görenleri hayrete düşürüyor.

Hakkari'de 5 metrelik kar: İş makinesi kayboldu
[Fotograf: İHA]

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesinin yolunda çalışma başlattı.

Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tünelleri andıran yolda iş makinesinin adeta kaybolması görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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