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Türkiye
AA 06.05.2025 11:59

Kapıkule'de otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısında bir otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule'de otobüste 233 kilo 988 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan bir otobüsü Araç Altı Gözetim Sistemi üzerinden yapılan kontroller sonucu X-ray taramasına sevk etti.

Taramada yoğunluk tespit edilen bölümlerde narkotik dedektör köpeği Turbo'nun desteğiyle arama yapıldı.

Otobüsün çamurluk kısmı ve motor kısmına gizlenmiş şekilde 200 şeffaf vakumlu pakette 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Edirne Kapıkule Sınır Güvenliği Uyuşturucu
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