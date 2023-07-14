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Türkiye
AA 14.07.2023 10:10

Kapıkule'de 133 kilo uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 133 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule'de 133 kilo uyuşturucu yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen tır, x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi neticesinde araç, fiziki kontrollerin yapılması amacıyla arama hangarına alındı.

Kontroller esnasında hassas burunlu narkotik köpeği, aracın yükü olan CNC makinesine tepki verdi.

Kapağı açılan makinenin çeşitli bölgelerine gizlenmiş şeffaf poşetler içinde yeşil renkli bitkilere rastlandı.

Toplam 100 paket içindeki yaklaşık 133 kilo bitkinin esrar olduğu tespit edildi. Edirne Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla uyuşturucuya el konuldu.

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Narkotik Uyuşturucu Sınır Güvenliği
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