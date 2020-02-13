Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 10 Şubat'ta başlatılan Kapan-6 Müşterek Operasyonu başarıyla devam ediyor.

10 sığınak imha edildi, 830 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan bin 440 personel terör örgütüne ağır darbe vurdu. Teröristlerce kullanılan 10 kış sığınağı, silah, mühimmat ile yaşam ve giyim malzemesi imha edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Delil niteliğindeki birçok örgütsel dokümana da el konuldu.

Operasyonda çalılar arasında gizlenen 830 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

6 noktada süren Kapan Operasyonlarına toplam 5 bin 340 güvenlik personeli katılıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Mardin, Hatay, Hakkari, Batman ve Şırnak'taki kapan operasyonları da kararlılıkla devam ediyor.