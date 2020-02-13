Haber Giriş: Kaynak: İHA
Camideki yardım kutusunu masayla birlikte çaldılar
Bursa'da bir camide sadaka kutusundaki paraları çalan hırsızlar hakkında inceleme başlatıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Fevzidede Camii’nde yaşanan hırsızlık olayı dün akşam saatlerinde fark edildi. Kameraların incelenmesiyle hırsızlık ortaya çıkarıldı.
Yardım için toplanan yardım kutusunu gözüne kestiren gençler, ilk önce kutuyu açmaya çalıştı.
Şüpheliler, kutuyu montlarıyla saklamayı denedi sonrasında ise masa ile birlikte camiden götürdü. Olayın, güvenlik kameralarındaki tarih bilgileri doğrultusunda 9 Şubat saat 14.00 sularında yaşandığı düşünülüyor.
Olayla ilgili bölgede ilk araştırmasını yapan emniyet birimleri, güvenlik kameralarından kişileri teşhis ederek kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Etiketler: sadaka kutusu hırsızlık fevzidede camii cami bursaSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 10:35
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