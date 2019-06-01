AK Parti'li milletvekillerinin, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi görüşmeleri, bu hafta TBMM Genel Kurulunda yapılıyor.

Farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin tek yönetimde toplanarak karmaşaya neden olan durumun ortadan kalkmasını sağlayacak Kapadokya Alan Başkanlığının, bölgedeki her türlü aykırı uygulamanın giderilmesi, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırmaya direkt yetkili olması hedefleniyor.

Kapadokya'nın tarihi ve kültürel değerleri ile doğal dokusunun korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde ağır para cezaları uygulayabilecek Alan Başkanlığının, kaçak yapılaşmaya engel olup caydırıcılığı artırması, bölgeye gelen turistlere daha kaliteli hizmet sunulmasına imkan sağlaması amaçlanıyor.

Kapadokya Alan Başkanlığı uygulamasının yürürlüğe girmesiyle, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerinin gelecek yüzyıllara miras kalabilmesi için yapılacak çalışmalar, bölge halkı ve turizmcilerin umutlarını artırdı.

"Geniş bir yetki alanı olacak"

Kanun teklifini hazırlayanlardan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığının geniş bir yetki alanı olacağını belirtti.

Bölgedeki sit alanlarının, farklı bakanlık ve kurumların yetkisinde olması nedeniyle, korumaya yönelik atılacak adımlarda bile yetki karmaşasının ortaya çıktığını anlatan Açıkgöz, yeni sistemin en önemli amacının Kapadokya'yı korumak ve geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Açıkgöz, turistik merkezlerin önemli bölümünün belde ve köylerden oluşması dolayısıyla imkanların yetersiz kaldığını söyleyerek, alan yönetimiyle yılda ortalama 3 milyon turistin gezdiği bölgedeki hizmet kalitesinin de artacağını vurguladı.

Kapadokya'nın, doğal ve kültürel değerleriyle insanlığın ortak mirası, Türkiye turizminin de en önemli destinasyonlarından olduğunu ifade eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Bölgemizde, arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları var. Bunlar birçok farklı bakanlık, kurum ve kuruluşu ilgilendiren, birbirine girmiş, girift bir yapıya dönüşmüş. Yetki karmaşası içinde çözümsüzlüğe giden bir durum var. Mevcut anlayışla Kapadokya'yı ne istediğimiz şekilde koruyabiliyor ne de hak ettiği noktalara ulaştırabiliyoruz. O yüzden yetkilerin tek elde toplanacağı, vali başkanlığında bir yönetim biçimi kurup, koruyarak, geliştirerek ve tanıtarak bölgeyi hak ettiği yerlere ulaştıracağız."

Açıkgöz, Türkiye'ye 2023'te 70 milyon turist gelmesinin hedeflendiğine işaret ederek, "Bu kapsamda Kapadokya için ise en az 6 milyon ziyaretçi hedefimiz var. Bunları planlarken mevcut yapı yetersiz kalacaktır. Yetki karmaşasının ortaya çıkardığı denetimsizlik kaçak yapılaşmaya yöneltiyor" dedi.

Alan yönetiminin Avanos, Ürgüp, Derinkuyu ve Gülşehir ilçelerinin yanı sıra 9 belde ve 21 köyü kapsadığını anlatan Açıkgöz, "Bu alanda 150 bin kişiye hizmet verecek. Bu yerlerde 56 teknik personelimiz var. Bu kadar personelle 3 milyondan fazla turiste hizmet vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kaliteli ve yeterli hizmeti veremiyoruz. Amacımız, doğru yönetim biçimiyle bölgemizi korumak ve kalkındırmak" diye konuştu.

Turizmciler umutlu

Turizm sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Ömer Tosun da yeni sistemin Kapadokya'daki tıkanıklığın önünü açacağına inandığını söyledi.

Kanun teklifini incelediğini belirten Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Burada birçok kurum ve kuruluşun devreye girmesi nedeniyle yatırım ve projeler yürümüyordu. Şimdi tek bir organ tarafından yürütülecek, kurullar tek bir alan yönetimi bünyesinde toplanacak. Doğru yürütülebilirse çok başarı sağlanacaktır. Bu eksiksiz hazırlanmış ancak uygulamanın nasıl yapılacağı önemli. Koruma ve kullanma anlamında dengeyi korumak lazım. Bu yönetimde kimlerin olacağı da turizmciler açısından önem arz ediyor."

Turizm beldelerinden Uçhisar'ın Belediye Başkanı Osman Süslü ise, tek elden yönetim sayesinde bölgedeki kaçak yapılaşmaların ortadan kalkacağını, binlerce yıldır var olan peribacalarının binlerce yıl sonrasına miras kalabileceğini dile getirdi.

Süslü, "Kapadokya, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki zengin bir coğrafya. Bu alanın en iyi şekilde korunabilmesi amacıyla yapılan bu çalışma, bölge tarihi açısından önemli bir adımdır. Alan yönetimi başkanlığında yerel yöneticilerin de yer alması, karar mekanizmasının etkinliği yönünden fayda sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: AA