Türkiye

150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar

01 Haziran 2019 Cumartesi 08:13 - Son Güncelleme 01 Haziran 2019 Cumartesi 08:22

Bursa'da bir cep telefonu dükkanının camını kıran 5 şüpheli, yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki cep telefonu dükkanının önüne otomobille yanaşan yüzleri maskeli 5 kişi, yanlarında getirdikleri taşlarla iş yerinin camını kırdı. Dükkana giren şüpheliler, iş yerindeki yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tableti çaldıktan sonra araca binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Otomobille geldikleri iş yerinden 1 dakikada hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak: AA Etiketler: hırsız cep telefonu bursa

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