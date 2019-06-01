Kırsal Çamoluk Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Sağdıç, koyunlarını otlatmak için dün araziye çıktı.

Akşam üzeri sürünün eve yalnız geldiğini gören yakınları, Sağdıç'ı çevrede aramaya başladı.

Aramalar sırasında mahalledeki Çamoluk Göleti'nde bir koyunun telef olduğunu gören Sağdıç'ın akrabaları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Sağdıç'ın bulunması için çalışma başlattı. Gölet çevresinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren arama çalışmalarında Sağdıç'ın izine rastlanılmadı.

Çobanın suda boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine sabah saatlerinde aramalar gölette yoğunlaştırıldı.

Mudanya ilçesinden gelen deniz polisi ile AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Sağdıç'ın cesedine su yüzeyinde ulaşıldı.

Elindeki bastonu bırakmadığı görülen Sağdıç'ın cesedi, otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA