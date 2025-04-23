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Türkiye
AA 23.04.2025 07:34

Kapadokya'da balonlarda Türk bayrakları dalgalandı

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçtu.

Kapadokya'da balonlarda Türk bayrakları dalgalandı
[Fotograf: AA]

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya'da, sıcak hava balonları Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki alanlarda uçuş için hazırlanan balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları asıldı.

Kapadokya'da balonlarda Türk bayrakları dalgalandı

Turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Kiraladıkları klasik otomobillerle bölgeye gelen turistler ise ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

Kapadokya'da balonlarda Türk bayrakları dalgalandı

Balonlar, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar, Aşıklar ve Güllüdere vadileri üzerinde yaklaşık 1 saat boyunca uçtu.

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23 Nisan Kapadokya Nevşehir
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