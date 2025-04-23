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Türkiye
AA 23.04.2025 03:11

Hatay'da kamyon uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'da kamyon uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

H.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu Antakya-Yayladağı yolunun Döver Kavşağı mevkiinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak uçurumdan devrildi ve Büyükşehir Belediyesine ait su deposuna ait güvenlik kulübesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da kamyon uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada sürücü H.Y. ile su deposundaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin kurtarma çalışmalarının ardından Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Çakrak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, H.Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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