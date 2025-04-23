Hatay'da kamyon uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

H.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu Antakya-Yayladağı yolunun Döver Kavşağı mevkiinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak uçurumdan devrildi ve Büyükşehir Belediyesine ait su deposuna ait güvenlik kulübesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.Y. ile su deposundaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin kurtarma çalışmalarının ardından Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Çakrak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, H.Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.