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Türkiye
AA 22.04.2025 21:47

İstanbul'da palet fabrikasında yangın

İstanbul Pendik'te palet fabrikasında çıkan ve bitişikteki iki bina ile bir atölyeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da palet fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta faaliyet gösteren palet fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki binanın çatısı ile bir atölyeye sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da palet fabrikasında yangın

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangın, alevlerin sıçradığı binaların çatıları ve dış cephelerinin de zarar görmesine neden oldu.

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