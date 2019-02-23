Turizm şehri Kapadokya'da peri bacaları arasına yapılan izinsiz yapılar belirlenerek tek tek yılıkıyor.

Sit alanlarına yapılan 11 izinsiz yapı daha yeni karar alınarak yıkılmaya başlandı.

Bu kapsamda ilk olarak, bir çay bahçesi yıkıldı.

Bir yanda sit alanına kurulan yapıların yıkım çalışmalarına devam ediliyor. Diğer yanda ise turistler Kapadokya'nın eşsiz doğasını görmeye geliyor.

Doğal güzelliklerin korunması gerektiğini belirten turistler, Nevşehir'de betonlaşmanın da olmamasını istiyor.

Yıkımlar bölgede hafta boyunca sürecek.

Kaynak: TRT Haber