Kış aylarına rağmen terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Mehmetçik, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vuruyor.

Vatan nöbetinin aralıksız sürdüğü noktalardan biri de Türkiye’nin rakımı en yüksek askeri üslerinden Yüksekova’daki Varkavik Üssü.

Teröristlerin geçmişte geçiş güzergahı olarak kullandığı bu dağlarda kontrol artık tamamen Türk askerinde.

Yükseklik nedeniyle düşen oksijen soğuk hava ile birleşince vücudun direnci de azalıyor. Ancak jandarma komandolar için iklim şartları ve coğrafi koşullar fark etmiyor.

Yılın 6 ayı kara bağlantısı olmayan üste görev yapan Mehmetçik, sızmaları önlemek için canını ortaya koyuyor. Polis Özel Harekat timleri de jandarma komandolarla beraber nöbet tutuyor.

Varkavik üssünde gece çökünce yamaçlar aydınlatma fişeği atılarak kontrol ediliyor.

Hava sıcaklığı eksi 30 derecenin altında ancak Varkavik üssünde siperleri vatan aşkı ısıtıyor.

Haber: Osman Küçükdalak