Kanser tedavisi görürken üniversiteyi kazanan kadın bölüm birincisi oldu

Eşi 2016'da vefat ettikten 15 gün sonra "Metastatik meme kanseri" teşhisi konulan bir çocuk annesi Gerçekçioğlu, kanser tedavisine iyi geleceğine inandığı üniversite eğitimi için hazırlıklara başladı.

Sosyal yardım aldığı için bu alana ilgi duyan Gerçekçioğlu, 2021'deki üniversite sınavında aldığı puanla, iki yıllık Sungurlu Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümünü kazandı.

Sınavlara hazırlanırken sağladığı motivasyonla hayata tutundu

Çorum, Ankara ve Samsun'da devam eden kanser tedavisinin yanı sıra eğitimini de sürdüren Gerçekçioğlu, ders çalışırken, sınavlara hazırlanırken sağladığı motivasyonla hayata tutundu.

14 yaşındaki oğlunun da desteğiyle kanser tedavisi ile üniversite eğitimine birarada devam eden Gerçekçioğlu, 4 üzerinden 3,80 not ortalamasıyla bölüm birincisi olarak eğitimini tamamladı.

Gerçekçioğlu, zor zamanlar yaşadığını, hastanede tedavi görürken ders çalışarak okulunu bitirmeyi başardığını söyledi.

Yapabileceğim en iyi şey okumaktı

Eğitimle hayata tutunduğunu vurgulayan Gerçekçiğlu, "Bunu atlatabilmek için bir şeyler yapmam gerekiyordu ve yapabileceğim en iyi şey okumaktı. O süreçte zorlu kemoterapi süreçlerini atlattık. Çocuğumla hayatta ve ayakta kalma mücadelesi verdim. Okuma isteği zaten hep vardı ama bir türlü fırsat bulamamıştım. 'Neden okumayayım' dedim" diye konuştu.

Yardım alan tarafından sonra yardım yapan tarafında bulunmak istedi

Tedavi ve okulun bir arada zor olacağını bildiğini dile getiren Gerçekçioğlu, şöyle devam etti:

"Tedavi için sürekli Ankara, Samsun, Çorum arasında gidip geliyorum ama bir şansımı deneyeyim dedim. Sungurlu'da bir yer istedim özellikle. Çünkü çocuğum da okuyor, ben tedaviye gidip geliyorum. Çok sevdiğim için de elimden gelen bütün çabayı gösterdim. Tabii ki zor oldu. Tek başıma bir çocuk büyütüyorum. Aynı zamanda sürekli yollardayım. Çocuğun derslerini takip etmek zorundayım. Hem anneyim hem babayım hem öğrenciyim. Zaman zaman kemoterapi ünitelerinde ders çalıştığımı biliyorum. Bazı sınavlar için onkolojiden izin alıp birkaç gün ilacımı geciktirdiğimi biliyorum. Bunun için gerçekten çok emek verdim ve emeğimin karşılığını aldığım için çok mutluyum."

Gerçekçioğlu, sosyal yardım aldığı için sosyal hizmetler bölümünde okumayı istediğine işaret ederek, "Çünkü ben masanın bu tarafında, yani yardım alan, destek alan tarafta bulundum. Bir de masanın öbür tarafını görmek istedim, yani hak savunuculuğu yapan, dezavantajlı gruplarla çalışan. Belki de dezavantajlı grupları benim kadar anlayan birisi daha olamaz. Çünkü ben oradan geldim" dedi.

Ben bu mesleğin gönüllüsüyüm

Bundan sonra eğitimini 4 yıla tamamlayarak lisans diploması almak istediğini anlatan Gerçekçioğlu, "Ardından KPSS ile bir yere atanmayı planlıyorum. Hiçbir yere atanamasam bile STK'lar olabilir. Ben bu mesleğin gönüllüsüyüm. Vakıfsal çalışmalar olabilir, kitap yazmak olabilir. İnsanlara hakkını aramayı, dezavantajlı gurupları nasıl üst düzeye taşıyabileceğimize dair projelerde bulunmak istiyorum. Yani elimden ne gelirse, ne başarabilirsem, ne kadar yapabilirsem" değerlendirmesinde bulundu.