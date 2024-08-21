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Türkiye
AA 21.08.2024 09:10

Kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Pınarhisar Kavşağı yakınlarında yaptıkları uygulamada, bir kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

Araç ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Kamyonet kovalamaca sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda durduruldu.

Kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 32 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü B.E.D'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

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Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Kırklareli Polis
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