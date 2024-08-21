İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.
Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İzmir'de takibe alınan organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.
İzmir’de elebaşılığını Adnan Üstün’ün (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-19” operasyonu düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 21, 2024
Operasyonda organize suç örgütü üyesi 1️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu… pic.twitter.com/wezw1SuXRZ
Belirlenen adreslere baskın yapıldı, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 15 zanlı yakalandı. Organize suç örgütü çökertildi.
Bakan Yerlikaya açıklamasında zanlıların örgüt kurarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediklerini belirtti.
Operasyon sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.