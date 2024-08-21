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Türkiye
TRT Haber 21.08.2024 08:00

İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

İzmir’de elebaşılığını Adnan Üstün’ün (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-19” operasyonu düzenlendi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde İzmir'de takibe alınan organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını duyurdu.


Operasyonun detayları

Belirlenen adreslere baskın yapıldı, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 15 zanlı yakalandı. Organize suç örgütü çökertildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında zanlıların örgüt kurarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarını işlediklerini belirtti.

Operasyon sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. 

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