İstanbul'da tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Tarabya açıklarında batan teknedeki 3 kişi ve köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışırken, durumu fark eden bir başka teknede bulunanlar, yüzen vatandaşları tekneye alarak karaya çıkarttı.

Batan teknede bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaya çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.