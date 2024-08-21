Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.08.2024 06:11

İstanbul'da tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Sarıyer Tarabya açıklarında alabora olan tekne battı. Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Tarabya açıklarında batan teknedeki 3 kişi ve köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışırken, durumu fark eden bir başka teknede bulunanlar, yüzen vatandaşları tekneye alarak karaya çıkarttı.

Batan teknede bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Karaya çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Boğazı Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Aydın’da yayaya çarpan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:24
Bodrum'da haklarında 5 ile 29 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
09:21
Kamyonet kasasında 32 düzensiz göçmen yakalandı
09:17
Küresel piyasalar temkinli seyrediyor
09:22
İzmir'de organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
09:06
İran'da Pakistanlıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 28 kişi öldü
06:45
Soykırımcı Netanyahu müzakereleri sabote ediyor
ABD'de ateşkes çağrıları coplarla susturuldu
ABD'de ateşkes çağrıları coplarla susturuldu
FOTO FOKUS
ABD'de ateşkes çağrıları coplarla susturuldu
ABD'de ateşkes çağrıları coplarla susturuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ