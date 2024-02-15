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Türkiye
TRT Haber 15.02.2024 11:10

Kamyona çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kamyona çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Çorum-Samsun kara yolu Amasya il sınırında Süleyman Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyreden Muharrem İ'nin kullandığı demir yüklü kamyona arkadan çarpıp alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyona çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, otobüsteki yangının söndürülmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, hastanede yaralıları ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Dağlı, ziyaretin ardından gazetecilere, yolcu otobüsünün Antalya'dan Samsun'a gittiğini, Çorum'un Amasya il sınırında kaza yaptığını söyledi.

Kazanın otobüsün kamyona arkadan çarpmasıyla meydana geldiğini belirten Dağlı, "Kazada yangın ortaya çıktı ve yangın maalesef bizim için üzücü oldu. 2 vatandaşımızı kaybettik. Otobüsümüzde 8 vatandaşımız vardı. Yolcu sayısının fazla olmaması, bizi teselli eden unsur." dedi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getiren Dağlı, "Yaralı vatandaşlarımızın genel durumlarının iyi olduğunu başhekimimizden ve ilgili doktorlardan öğrenmiş olduk. Onlara da acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda tedavileri tamamlanarak taburcu olurlar." diye konuştu.

"6 yaralının durumu iyi"

Dağlı, "Başsavcımız, savcılarımız olay yerine gittiler, tespitlerini yaptılar. Elim bir kaza oldu, hepimiz çok üzüldük ancak ilk dakikalardan itibaren ilimizden itfaiye, emniyet, jandarma, tüm sağlık kuruluşlarımız, AFAD'ımız olay yerine gitmek suretiyle olaya müdahale etti. 6 vatandaşımızın durumunun iyi olması bizim için teselli verici. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bu şekilde belaları göstermesin diyorum. Vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, otobüsteki yangının çıkış nedeniyle ilgili sorusu üzerine Dağlı, "Onunla ilgili başsavcımız ve savcılarımız çalışmalarını yapacaklar. O, uzun süreli teknik bir konu. Bizim söyleyebileceğimiz veya cevap vereceğimiz bir husus değil. Bu, zaman içerisinde ortaya çıkacaktır ama genel itibarıyla tıra arkadan vurmak suretiyle kazanın meydana geldiğini ve hemen ardından yangının çıktığını biliyoruz." açıklamasında bulundu.

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Çorum Trafik Kazası
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