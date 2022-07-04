Ankara-Kastamonu kara yolu Budamış Mahallesi mevkisinde, Fatih Yıldız idaresindeki otomobil, Yaşar Deprasan yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Fatih Yıldız'ın eşi Kübra Yıldız hayatını kaybetti. Sürücü Yıldız ile annesi Güllü ve kardeşi Evsa Yıldız da yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Kübra Yıldız'ın cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, cenaze aracıyla Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralananlar ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.