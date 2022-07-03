Erzurum-Çat kara yolu Beyaz Evler Kavşağı'nda, Abdulbari Ö. idaresindeki otomobilin refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. idaresindeki otomobille çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, KGYS kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen otomobil sürücüsü Mustafa Kadir T.'nin, sağ şeritten sol şeride geçmeye çalıştığı, sol şeritte ilerleyen Abdulbari Ö. idaresindeki otomobilin de Mustafa Kadir T'nin aracına çarpmamak için yaptığı manevrayla yoldaki refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. idaresindeki otomobille çarpıştığı görüldü.

Kazanın ardından çevredekilerin kazazedelere yardım etmeye çalışması ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi de görüntülerde yer aldı.