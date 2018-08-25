Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Olay Sivas’ta İnönü Bulvarı üzerinde bulunan tren garı yakınlarında meydana geldi. Sivas Belediyesine ait Kümbet-Üniversite seferini yapan 58 H 0050 plakalı halk otobüsünün şoförü Özkan Şen, tren garı durağından yolcu alarak yoluna devam etti.

Bu sırada otobüsün arka kısmında oluşan hareketliliği fark eden şoför, bir yolcunun fenalaştığını gördü. Yolculara yanında bulunan suyu vermesinin ardından yaşlı adamın çevresini açmalarını ve suyla rahatlatmalarını söyleyen şoför, yaşlı adamı bir an önce hastaneye yetiştirmek için yolculardan izin alarak güzergahından çıktı ve kalp pili duran yaşlı adamı hastaneye götürdü.

Özkan Şen, hastanede sedyenin gelmemesi üzerine, kalp krizi geçiren yolcuyu kucaklayarak hastanenin acil servisine kadar taşıdı.

Otobüs şoförü Özkan Şen tedavi altına alınan yolcunun yakınları gelene kadar hastanede başında bekledi.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam 6 saat süreyle gözetim altında tutuldu. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakınları gelene kadar başında bekledi

Yaşadıklarını anlatan Şen, "Ben aracımla seyir halinde ilerliyordum. Tren garının oraya geldiğim zaman vatandaşlardan biri yere yıkıldı. Otobüste bulunan vatandaşların bağrışmalarına dönüp baktığım zaman yerdi birisinin çırpındığını gördüm. Benim elimde su vardı ve elimdeki suyu yardımcı olmaları adına vatandaşlara verdim. Daha sonra ise suyu üzerine dökmelerini ve rahat nefes alması için etrafını açmaları gerektiğini söyledim. Ardından ise en yakın olarak düşündüğüm hastaneye bir an önce bastım ve gittim. Hastaneye ilk girdiğim zaman sedye gelmedi. Karşımda bir insanın çırpınışlar içinde olduğunu görünce dayanamadım ve kucağıma alarak içeriye kadar ben götürdüm. O an üzerimde büyük panik ve korku vardı. Ailesinden yanında kimse yoktu ve tek başına yolculuk yapıyormuş. Damadının numarasını bulduk ve damadına ulaştı. Damadı gelene kadar da başında bekledim. Aldığım bilgiye göre kalp pili durmuş ve kalp krizi geçirmeye başlamış. İlk müdahaleyi yaptılar ve 6 saat boyunca gözetim altında tutulacak. Benim yerimde bir başka arkadaşım da olsa yine aynı şeyi yapardı. İnsanlık görevimi yaptım." dedi.

Kaynak: İHA