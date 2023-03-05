Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı kamerada
Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Malatya'da bir binanın yıkılma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta 04.17'de gerçekleşen depremde Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da hayatını kaybettiği rezidansın, depremden 3 dakika sonra yıkılması bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, 04.20'de binanın yıkılması görülüyor.
Birçok kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da eşiyle birlikte kalmış, Kübra Türkaslan kurtarılmıştı.
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