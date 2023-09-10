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Türkiye
İHA 10.09.2023 17:45

Kaldırım taşıyla genç kızın yüzünü yaralayan şüpheli yakalandı

İstanbul Sultangazi’de kaldırım taşı atıp lise öğrencisi genç kızı yüzünden yaralayan şüpheli yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaldırım taşıyla genç kızın yüzünü yaralayan şüpheli yakalandı

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde 7 Eylül'de 10. sınıf öğrencisi M.N.K isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşının yanlarına gelen bir grup erkek sözlü tacizde bulunmuştu.

Ç.İ. isimli genç, M.N.K. ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti. Bunun üzerine çıkan kavgada darp edilen Ç.İ. kız arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaşmış, peşlerini bırakmayan grup çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber takip ettikleri gençlerin önünü tekrar keserek darp etmişti.

O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K’nın yüzüne gelmiş, 5 dişi kırılan genç kız hastaneye kaldırılmıştı.

Genç kızın yüzüne ve tartışma sırasında yaralanan Ç.İ.’nin kesilen kulağına dikiş atılmıştı. Şüpheli gözaltına alındı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede O.A.A’nın M.N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi. 

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