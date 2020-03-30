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Kahvehaneye dönüştürülen evde yakalanan 9 kişiye para cezası
Mersin'in Anamur ilçesinde girişi brandayla örtülen evde iskambil oynadıkları tespit edilen 9 kişiye 1000'er lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında devriye gezen ekipler, Emirşah Mahallesi'ndeki evin girişinin brandayla örtüldüğünü fark etti.
Ekipler, kahvehaneye dönüştürülen evde iskambil oynarken yakaladıkları 9 kişiye 1000'er lira ceza uyguladı.
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