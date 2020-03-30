İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında devriye gezen ekipler, Emirşah Mahallesi'ndeki evin girişinin brandayla örtüldüğünü fark etti.

Ekipler, kahvehaneye dönüştürülen evde iskambil oynarken yakaladıkları 9 kişiye 1000'er lira ceza uyguladı.