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Türkiye
AA 08.04.2024 15:28

Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde bayram hazırlığı

Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde kalan afetzedeler, Ramazan Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde bayram hazırlığı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta devlet millet işbirliğiyle kurulan 55 konteyner kentte yaklaşık 126 bin afetzede kalıyor.

Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında konteynerleri temizleyen, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini temin eden afetzedeler, misafirleri için çörek ve bazı yöresel yemekleri yapıyor.

Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde bayram hazırlığı

Türkoğlu ilçesindeki Türkiye-Azerbaycan Lojistik Konteyner Kent'te de bayram hazırlıkları sürüyor.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, konteyner kentte vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara birçok hizmetin verildiği konteyner kentte depremzede vatandaşların Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazır olduğunu hatırlatan Mercan, kalıcı deprem konutlarının anahtar teslimlerinin de başladığını ifade etti.

Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde bayram hazırlığı

"İnşallah bundan sonraki bayramları evlerimizde geçiririz"

Konteyner kent sakinlerinden Fatma Kırtürk, depremin ardından evlerinin ağır hasar gördüğünü, sonrasında da yıkım kararı verildiğini dile getirdi.

Yaklaşık 3 ay çadırda kaldığını, daha sonra konteyner kente yerleştirildiğini anlatan Kırtürk, "Geçen Ramazan Bayramı'nı çadırda geçirdik ama çadırımızda çöreğimizi yaptık, çörek bizim olmazsa olmazımız. Bayram çöreğimiz illaki olacak. Buraya geldik Kurban Bayramı'nı geçirdik, bu üçüncü bayramımız. Bugün eş dost akrabalarımızla bir araya gelip sırasıyla her evin çöreğini yapıyoruz. Allah'tan istediğim önce sağlık, sonra da evlerimize yerleşmek. Evlerimiz çıktı, anahtar teslimine başladılar. Mesaj gelmesini bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramları evlerimizde geçiririz." diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde bayram hazırlığı

Senem Bilgiç, evlerinin orta hasarlı olduğunu, bu nedenle ailesiyle konteyner kentte yaşamaya başladıklarını, bir sonraki bayrama evlerinde girmek istediklerini söyledi.

Bilgiç, bayram hazırlıklarını tamamladıklarını, misafirlerine ikram için çörek yaptıklarını belirtti.

Elif Gürdal da depremde evinin yerle bir olduğunu, bir tek bastonunu kurtarabildiğini anlattı.

Bir süre çadırda kaldığını, daha sonra konteynere yerleştirildiğini ifade eden Gürdal, verilen hizmetlerden dolayı her daim devlete duacı olduğunu kaydetti.

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