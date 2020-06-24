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Kahramanmaraş'ta taşlı sopalı kavga: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta, 2 grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya karışan 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, güvenlik güçlerinin mahalleye girmesiyle birlikte kavga eden kişiler evlerine kaçtı.
Bazı evlerin kapılarında atılan taşlardan dolayı hasar oluştu.
Polis, kavgaya karışan 2'si kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kahramanmaraş kavgaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 02:22
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