Bodrum'da içme suyu hattı bir anda patladı. Cadde baştan aşağı dereye döndü. Asfaltların patladığı, evlerin bahçelerinin suyla dolduğu patlama sonrası Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), ana vanadan suyu keserek bölgede çalışma başlattı. 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde oluşan çukur ise görenleri şaşkına çevirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Patlama anları güvenlik kamerasında

Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, patlayan su borusu asfaltı da patlatıyor. O sırada yoldan geçen araç saniyelerle patlamadan kurtuluyor. Suyun patladığını gören başka bir araç sürücüsü de su altında kalmaktan kurtuluyor.