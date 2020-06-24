Haber Giriş: Kaynak: İHA
Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su borusu patladı. Patlama sırasında yoldan geçen araçlar su altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Bodrum'da içme suyu hattı bir anda patladı. Cadde baştan aşağı dereye döndü. Asfaltların patladığı, evlerin bahçelerinin suyla dolduğu patlama sonrası Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), ana vanadan suyu keserek bölgede çalışma başlattı. 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde oluşan çukur ise görenleri şaşkına çevirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Patlama anları güvenlik kamerasında
Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, patlayan su borusu asfaltı da patlatıyor. O sırada yoldan geçen araç saniyelerle patlamadan kurtuluyor. Suyun patladığını gören başka bir araç sürücüsü de su altında kalmaktan kurtuluyor.
Etiketler: su borusu patlama Muğla BodrumSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 01:22
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