Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 21 Haziran'daki aşırı yağışların kentte sel ve su baskınlarına neden olduğu, 17 ilçenin 12'sinde hasar veya can kaybının olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerinde tarım arazileri ile yollar ve altyapıda zararlar olduğu vurgulandı.

Bina hasar ve zarar tespitine ilişkin çalışmaların tamamlandığı duyurulan açıklamada, tarım hasar tespitine de saha ekiplerince devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

500 bin lira acil yardım ödeneği

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen 500 bin lira acil yardım ödeneğinin valilikçe en kısa zamanda dağıtılacağı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"21 Haziran'da yaşanan sel, su baskınlarında Kestel Dudaklı Mahallesi'nde 22 yaşında engelli 1 kadın vatandaşımız ve Kestel Kayacık Mahallesi'nde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 1 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kayacık ile Narlıdere mahalleleri arasında belirlenen 4 bölgede bugün itibarıyla 136 arama kurtarma personeli, 47 araç ve 3 köpek ile arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bolu ve Kocaeli illerinden JAK ekipleri çalışmalara destek vermektedir. Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu olay yeri ve çevresinde 6 asayiş, 6 trafik, 2 JÖH ekibi olmak üzere toplam 62 jandarma personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir. 4 112 ekibi, 4 UMKE ekibi olmak üzere toplam 8 ekip ve 27 sağlık personeli görevlendirilmiştir."

[Fotoğraf: AA]

Hasarlı binalar tespit edildi

Açıklamada, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 12 ekip 24 personelle hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ifade edilerek, "Kestel Dudaklı Mahallesi'nde 6 ağır hasarlı (3 konut, 3 depo), 22 hafif hasarlı bina, Kestel Kayacık Mahallesi'nde 1 az hasarlı bina, Orhangazi Bayırköy Mahallesi'nde 1 az hasarlı bina, Orhangazi Yenisölöz Mahallesi'nde 2 az hasarlı bina, Kestel Narlıdere Mahallesi'nde 1 istinat duvarının yıkıldığı, İznik Müşküle Mahallesi'nde ağır hasarlı 1 adet kerpiç bina olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Karayolları 14. Bölge, Orman Bölge ve DSİ 1. Bölge müdürlükleri, Yıldırım ve Kestel belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarına ait toplam 19 iş makinesiyle altyapı ve teknik destek çalışmalarının yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) 236 personel, 65 iş makinesiyle altyapı çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

30 bin 500 dönüm tarım alanı zarar gördü

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce selden etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının 6 ekip ve 19 personelle Dudaklı, Narlıdere, Barakfakih, Serme, Gölcük ve Aksu mahallelerinde sürdüğüne değinilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kestel'de 12 bin dönüm, 17 kuzu, 58 arılı kovan ve 400 adet kanatlı hayvan, İznik'te 3 bin 250 dönüm, Gürsu'da 5 bin dönüm, Yenişehir'de 7 bin 250 dönüm, İnegöl'de 2 bin 500 dönüm, Orhangazi'de 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğü bugün itibarıyla tespit edilmiştir. İl Defterdarlığımız tarafından zarar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek anlamında toplam 44 personelle çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar 118 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 193 vatandaşa psikososyal destek sağlanmıştır. Kestel Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca bugün itibarıyla Dudaklı Mahallesi'nde sel felaketinde zarar gören 63 kişinin hesabına toplamda 130 bin 500 lira nakdi yardım yatırılmıştır."