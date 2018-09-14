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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan zarar gördü.

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Kahramanmaraşta orman yangını

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Ayşepınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 2 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, bir dozer, bir greyder, 6 su tankı ve 3 teknik elemanla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, 10 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ihbar üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.

Ketmen, yangının ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş
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