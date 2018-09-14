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FETÖ'nün örgüt sorumlularına operasyon: 7 gözaltı

Zonguldak'ta FETÖ'nün "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

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FETÖnün örgüt sorumlularına operasyon: 7 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetler'deki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla aralarında örgüt sorumluları ile "asker eşlerinden sorumlu abla"nın olduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, askerlerden sorumlu örgüt sorumluları olduğu iddia edilen Ufuk Y., Fatih Ç. ve Suat K., asker eşlerinden sorumlu abla olduğu ileri sürülen Leyla G., astsubay Sefa Y., Kara Harp Okulu'ndan terk Aykut K. ile Aynur Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Bu arada zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Operasyon kapsamından 2 firariyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: zonguldak, örgüt sorumlusu, kripto şifreleme, fetö, ardışık arama
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