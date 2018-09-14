YPG/PKK üyesi kardeşler tarlada yakalandı

Adana Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü YPG/PKK tarafından silahlı eğitim verildiği ve Kobani (Ayn el-Arap), El bab ve Cerablus'ta Türk askerine karşı çatışmaya girdiği iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed O. ile kardeşi Mahmud O'nun Ceyhan ilçesine geldiğini belirledi.

Bota Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelilerin kısa bir süre önce ilçeden ayrılarak Amasya'ya gittiğini ve burada tarım işçisi olarak çalıştığını tespit etti.

Polis, şüphelileri Amasya'da çalıştıkları tarlada gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere getirildikleri Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed O. tutuklandı, kardeşi Mahmud O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammed O'nun Suriye'de bir çatışmada yaralandığı ve kardeşiyle geldiği Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ tarafından vurulduğunu söyleyerek tedavi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA