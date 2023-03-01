Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta görev yaptığı apartmanın yıkıldığı anı görüntüledi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yaptığı binadan ailesiyle dışarı çıkmayı başaran İsmail Kazan, caddedeki yıkımı cep telefonunu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı 12 Şubat Apartmanı'nın görevlisi olan Kazan, eşi ve çocuğuyla Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme yakalandı.
Ağır hasar alan binadan komşusunun da yardımıyla cadde kapısı ve merdivenlerdeki molozları kaldırarak dışarı çıkan Kazan, caddeyi görüntülediği sırada Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde görev yaptığı apartmanın yıkımını cep telefonuyla kaydetti.
Depremin şiddeti ve ortaya çıkan tahribatı net bir şekilde gösteren kayıtta, vatandaşların tekbirler getirerek panikle kaçışması, binanın büyük bir gürültüyle yere yığılması ve bazı araçların da altında kalması yer alıyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 23:57
- 23:09
- 22:48
- 22:48
- 22:43
Sıradaki Haber
Burdur'da fabrika yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz