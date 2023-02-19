Kahramanmaraş’ta gelecek çadırında yapılan etkinlikler ile çocuklar hem kitap okuyor hem de, eğlenceli oyun grupları ile mutlu oluyorlar.

Depremin çocuklar üzerindeki travmaları atlatabilmek, sosyal hayata dönmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Eğitim Teknolojileri Uzmanı Büşra Demirel, ''Gelecek atölyesi olarak burada Kahramanmaraş’ta gelecek çadırı kurduk. Çocuklarımızla burada etkinlikler yapıyoruz. Şu an çocuklar okullarından ayrılar, sosyal ortamlarından ayrılar, günlük rahat yaşantılarından, hepsi tabletlerinden bilgisayarlarından ayrılar. Oyun alanlarından ayrılar. Şu anda normalleştirmiş gibi yaşıyorlar aslında zaten bu çadır kentte yaşıyorlarmış gibi davam ediyorlar ama acıları bir resim çizdiğimizde, kitaplar okuyup onlar üzerine duygularını konuşturduklarında ortaya çıkıyor. Bunları konuşmak onları bir nebze rahatlatıyor'' dedi.

''Sıkıntılar yaşamış kişilere psiko destek veriyoruz''

Sosyal hayata dönebilmeleri için destek verdiklerini söyleyen Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, ''Ayın 12’sinden itibaren Kahramanmaraş’a gelmiş olduk. Bir haftadır buradayız. Burada özellikle bizim şu anda kurmuş olduğumuz çocuk oyun çadırımızdaki amaç, burada depremzede olan çocuklarımız annesinden babasından veya ailesinden sıkıntılar yaşamış kişilere psiko destek veriyoruz. Burada güne sabah sporu ile etkinlikle başlıyoruz daha sonra boyamadır oyunlar oynatılıyor. Daha sonra böyle sportif oyunlar düzenleyip çocuklarımız üzerindeki bu travmaları atlatabilmek sosyal hayata dönmeleri için çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu.