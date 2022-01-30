Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta başıboş gezen pitbull barınağa gönderildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta pitbull cinsi bir köpeğin başıboş gezdiğini gören ekipler, belediyenin rehabilitasyon merkezine teslim etti.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, başıboş pitbull cinsi köpeğin vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirledi.
Ekiplerce yakalanan köpek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Pitbull
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