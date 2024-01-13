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Türkiye
AA 13.01.2024 17:10

Kahramanmaraş Valiliği şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı

Kahramanmaraş Valiliği, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliği şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şehit Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberler üzerine açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız konteyner kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir. Şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının hemen sonrasında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenmiştir.

Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve kalıcı köy konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için kalıcı köy konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir. Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim."

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