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Kadir Gecesi için Eyüpsultan'da program düzenlenecek
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valiliği, Kadir Gecesi için Eyüpsultan Camii'nde program düzenleyecek.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Kadir Gecesi programıyla ilgili bilgi verdi.
Yerlikaya, "Kadir Gecemizi, Eyüpsultan Hazretlerinin huzurunda idrak edeceğiz. Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzincanlı ve İskender Pala Hocamız sizlerle birlikte olacak. 19 Mayıs gecesi saat 23.00'te başlayacak program, radyo, tv ve sosyal medyadan canlı yayınlanacak. Bekliyoruz" dedi.
Kadir Gecemizi, Eyüpsultan Hazretlerinin huzurunda idrak edeceğiz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2020
Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzincanlı ve İskender Pala Hocamız sizlerle birlikte olacak.
19 Mayıs gecesi saat 23.00'da başlayacak program,
radyo, tv ve sosyal medyadan canlı yayınlanacak.
Bekliyoruz. pic.twitter.com/44nBdImClL
Etiketler: kadir gecesi programı kadir gecesi eyüpsultanSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:03
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