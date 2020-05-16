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Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin bayramını kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüştü, askerlerin ve ailelerinin bayramını kutladı.
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Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan Namaz Dağı Üs Bölgesi bakan soylu asker bayram kutlamasıSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:08
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