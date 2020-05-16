Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 42 bin 236 test yapıldı, 1610 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 148 bin 67 oldu. 41 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 4 bin 96 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 4 kişi koronavirüsü yendi. Toplam iyileşen sayısı 108 bin 137'ye yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısındaki düşüş ise devam ediyor. Bugün, yoğun bakımdaki hasta sayısı 906, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 474 oldu.

Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uqHd3kvAqI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 16, 2020

Bakan Koca, bir kez daha "evde kalalım" uyarısı yaparak, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük" dedi.