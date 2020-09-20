Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T., boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı.

Eve gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.