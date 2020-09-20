Antalya Manavgat'ta "bu kadar da olmaz" dedirten bir hırsızlık yaşandı.

Almanya'da yaşayan 55 yaşındaki Nurettin Körük, 2007 yılında Manavgat'a bağlı Taşkesiği Mahallesi Küçükbük mevkiinde aldığı araziye, tatillerde kullanmak amacıyla prefabrik bir ev yaptırdı.

Her yıl tatilini Manavgat'taki evinde geçiren talihsiz adam, bu yıl bir sürprizle karşılaştı. Antalya'ya geldiğinde evinin yerinde olmadığını fark etti.

Evi göremeyince yanlış adrese geldiğini düşündüğünü, evin olmadığını görünce şoke olan Körük, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Bölgede inceleme yapan Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.