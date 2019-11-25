Türk Polis Teşkilatı'nın gururu Özel Harekatın kadın polisleri, terörle mücadelede veya meskun mahal operasyonlarında, her türlü iklim ve arazide görev başında.

Teröristlerin korkulu rüyası özel harekat polisleri, 6 ay süren zorlu bir eğitimden geçiyor. Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 200 adaydan 10'u kadın.

Her türlü eğitim ve arazi şartlarında 7-24 eğitim

Kursiyerler her türlü iklim ve arazi şartlarında 7-24 eğitim görüyor. Adaylar, ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlerle her türlü sınır içi ve sınır ötesi operasyona hazır hale getiriliyor.

Başarının sırrı kendini sürekli geliştirmekten geçiyor. Kadın polisler, zorlu arazi parkurunda erkek meslektaşlarıyla omuz omuza eğitim alıyor.

"Göğsümüzdeki iman gücüyle biz de varız dedik"

Arazi çetin, şartlar zor olsa da, pes etmek onların sözlüğünde yok. Vatan sevdasında kadın erkek ayrımının yapılmayacağını belirten kadın özel harekat polisi, "En başta özel harekat cesaret yürek işidir. Biz bayanlar da sabrımızla azmimizle göğsümüzdeki iman gücüyle biz de varız dedik, geldik." dedi.

Bir diğer kadın özel harekat polisi ise, "Özel harekat ailesinin içinde olmak, devletimize ihtiyaç duyulduğunda en ön saflarda yer almak için ben de arkadaşlarımla beraber bu yola baş koydum." ifadelerini kullandı.

6 ay süren zorlu eğitimi başarıyla tamamlayıp mezun olan adaylar, görev yerlerine gidiyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Bedrettin Çelik