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Türkiye
DHA 20.03.2024 14:14

Kadın öğretmen trafikte kadın sürücüyü darp etti: O anlar kamerada

Adana'da kadın öğretmen R.Ş. trafikte tartıştığı kadını çocuğunun yanında yumrukladı. Gözaltına alınan R.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilin sürücüsü kadın sürücü R.Ş. ile başka bir kadın sürücü, trafikte ‘yol vermeme’ meselesi nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen R.Ş., diğer aracın yanına giderek sürücüden camı açmasını istedi.

İçinde küçük yaşta çocuğunun da bulunduğu aracının ön camını açan kadın, R.Ş.’nin yumruklu saldırısına uğradı.

R.Ş., 'Araçta çocuklarım var git’ diye bağıran kadına defalarca yumruk attıktan sonra ayrıldı.

Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Darbedilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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