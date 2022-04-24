Gövdesinde çeşitli noktalarda yıpranma oluşan ve boynuzunda de delik açılan heykel için bakım çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan bakım çalışmaları kapsamında heykelin çevresi ekiplerce kapatıldı.

Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından 1864 yılında tunç döküm olarak yapılan heykel, 1987 yılından şu an bulunduğu Altıyol Meydanı'na konuldu.