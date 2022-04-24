Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'ün simgelerinden olan ve bazı kısımlarında yıpranmalar oluşan boğa heykeli, bakıma alındı.
Gövdesinde çeşitli noktalarda yıpranma oluşan ve boynuzunda de delik açılan heykel için bakım çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan bakım çalışmaları kapsamında heykelin çevresi ekiplerce kapatıldı.
Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından 1864 yılında tunç döküm olarak yapılan heykel, 1987 yılından şu an bulunduğu Altıyol Meydanı'na konuldu.
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